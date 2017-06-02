Винус Уильямс обыграла Мертенс в третьем раунде «Ролан Гаррос»
Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном
разряде между американкой Винус Уильямс и бельгийкой Элизой Мертенс завершился
победой американской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3,6:1 в пользу
Уильямс.
Матч продолжался один час и две минуты. У Уильямс по два
эйса и двойных ошибок, в Мертенс в этих показателях значится единица. Также у
бельгийкм немного больше двойных ошибок, чем у американки (20-18).
В следующем раунде Уильямс сыграет со швейцаркой Тимеей
Бачински.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Уильямс В. (США) - Мертенс Э. (Бельгия) - 6:3, 6:1
Место и дата
02 июня 19:45, , Онлайн-трансляция
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