Марсело: Не думаю, что у нас возникнут проблемы в матче с «Ювентусом»

Защитник «Реала» Марсело поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

- Это финал Лиги чемпионов. Не исключено, что «Юве» постарается накалить страсти. Мы сфокусированы на своей работе. Знаем, для чего мы сюда приехали, поэтому ничто на нас не повлияет. Мы здесь, чтобы защищать «Реал», и завтра мы отдадим все силы на поле.

Думаю, двухнедельная пауза пошла нам на пользу. Нам нелегко далась победа в чемпионате, и передышка была необходима. Не думаю, что у нас возникнут проблемы в матче с «Ювентусом». Мы знаем, что должны делать завтра, - цитирует Марсело официальный сайт УЕФА.