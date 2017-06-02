Зинедин Зидан: «Реал» всегда фаворит, хотя в финалах фаворитов нет

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

- Мы проделали огромный объем работы в этом сезоне - выиграли чемпионат и дошли до финала в Лиге чемпионов. Подготовка - это главное, что нужно было сделать. И мы подготовились.

Мы хорошо знакомы с давлением. Мы всегда фавориты, хотя в финалах фаворитов нет. Шансы равны. Возможно все. В футболе нужно отдавать все силы. Мы много матчей проиграли, так что я хорошо знаком с поражениями. То же самое касается «Ювентуса». Постараемся показать свою игру. Знаем, что нам будет противостоять прекрасная команда. Все любители футбола хотят увидеть хороший финал, - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется в 21:45 по московскому времени.