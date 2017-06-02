Рамос-Винолас обыграл Пуя в третьем раунде «Ролан Гаррос»
Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном
разряде между испанцем Альбертом Рамосом-Виноласом и французом Люкой Пуем
завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 3:6, 5:7,
6:2, 6:1 в пользу Рамоса-Виноласа.
Матч продолжался три часа и 41 минуту. У Пуя шесть эйсов и
девять двойных ошибок, у Рамоса-Виноласа – два и шесть, соответственно. При
этом у француза значительно больше невынужденных ошибок – 84-48.
В следующем раунде Рамосу-Виноласу предстоит сыграть с
сербом Новаком Джоковичем.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Пуй Л. (Франция) - Рамос-Винолас А. (Испания) - 2:6, 6:3, 7:5, 2:6, 1:6
Место и дата
02 июня 17:10, , Онлайн-трансляция