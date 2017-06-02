Зинедин Зидан: Роналду не устает побеждать. Ему всегда мало

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» поделился мнением об игре португальского нападающего команды Криштиану Роналду.

- Криштиану хороший человек, он заботливый, он волнуется за других. Он не устает побеждать. Ему всегда мало. Он всегда хочет выигрывать, даже на тренировках. У него это в крови. Роналду прирожденный лидер, особенно на поле. Если бы мы играли вместе, Криштиану Роналду был бы звездой, потому что он забивает. Это самое важное - забивать голы и не давать забивать.

Я жду открытой игры от обеих команд. Я играл в Турине, играл в «Ювентусе», мне известно о катеначчо, но это просто не про «Юве». Жду игры на встречных курсах, - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется в 21:45 по московскому времени.