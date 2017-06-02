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Бачински обыграла Жабер в третьем раунде «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между швейцаркой Тимеей Бачински и представительницей Туниса Онс Жабер завершился победой швейцарской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:2 в пользу Бачински.

Матч продолжался один час и семь минут. У Бачински ноль эйсов, одна двойная ошибка, 14 невынужденных ошибок. У Жабер один эйс, три двойные ошибки и 27 невынужденных ошибок.

В следующем раунде Бачински сыграет с американкой Винус Уильямс.

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг

Матч

Бачински Т. (Швейцария) - Жабер О. (Тунис) - 6:2, 6:2

Место и дата

02 июня 20:00, , Онлайн-трансляция

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