Бачински обыграла Жабер в третьем раунде «Ролан Гаррос»
Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном
разряде между швейцаркой Тимеей Бачински и представительницей Туниса Онс Жабер
завершился победой швейцарской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:2 в
пользу Бачински.
Матч продолжался один час и семь минут. У Бачински ноль
эйсов, одна двойная ошибка, 14 невынужденных ошибок. У Жабер один эйс, три
двойные ошибки и 27 невынужденных ошибок.
В следующем раунде Бачински сыграет с американкой Винус
Уильямс.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Бачински Т. (Швейцария) - Жабер О. (Тунис) - 6:2, 6:2
Место и дата
02 июня 20:00, , Онлайн-трансляция
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