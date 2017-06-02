Майк Тайсон: В боксерском поединке Макгрегор будет выглядеть посмешищем против Мэйвезера
Экс-чемпион по боксу Майк Тайсон высказался о возможном бое между ирландцем
Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мэйвезером. Он считает, что по правилам бокса у
Макгрегора нет шансов.
«Я не верю,
что этот поединок может уничтожить бокс. Это может произойти только если
Макгрегор будет биться по правилам бокса. В таком случае он будет выглядеть посмешищем.
Но если бой пройдет по правилам UFC, это будет довольно интересно. Боксерский поединок Макгрегор не
выиграет», - цитирует Тайсона Fox Sports.
Президент WBA
Джилберто Хесус Мендоса ранее заявил, что такой бой возможен только как
выставочный.
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