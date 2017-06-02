Майк Тайсон: В боксерском поединке Макгрегор будет выглядеть посмешищем против Мэйвезера

Экс-чемпион по боксу Майк Тайсон высказался о возможном бое между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мэйвезером. Он считает, что по правилам бокса у Макгрегора нет шансов.

«Я не верю, что этот поединок может уничтожить бокс. Это может произойти только если Макгрегор будет биться по правилам бокса. В таком случае он будет выглядеть посмешищем. Но если бой пройдет по правилам UFC, это будет довольно интересно. Боксерский поединок Макгрегор не выиграет», - цитирует Тайсона Fox Sports.

Президент WBA Джилберто Хесус Мендоса ранее заявил, что такой бой возможен только как выставочный.