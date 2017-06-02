Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Раонич6:1, 1:0Гарсия-Лопес
Теннис  Тим6:1, 7:6, 6:3Джонсон
Теннис  Чжан6:7, 6:4, 5:7Кузнецова
Теннис  Басилашвили0:6, 1:6, 0:6Надаль
Теннис  Шварцман7:5, 3:6, 6:3, 1:6, 1:6Джокович
Волейбол  Россия3 : 0Аргентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Алдо — Макс Холлоуэй. Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

4 июня в Рио-де-Жанейро состоится турнир UFC 212, в главном поединке которого чемпион полулегкой весовой категории бразилец Жозе Алдо проведет бой против «временного» чемпиона американца Макса Холлоуэя.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — об этом поединке.

- Самая большая сенсация в ММА за последнее время случилась в поединке между Жозе Алдо и Конором Макгрегором в декабре 2015 года. Бразилец считался явным фаворитом, но более дерзкий ирландец еще до поединка морально «уничтожил» чемпиона в полулегком весе. В итоге, спустя 13 секунд после стартового гонга Макгрегор уже праздновал яркую победу нокаутом. Алдо долго добивался реванша, но сначала Макгрегор завоевал пояс UFC в легком весе, затем взял небольшой отпуск, а теперь собирается боксировать с Флойдом Мэйвезером.

Руководство UFC в связи с этим отобрало титул у ирландца в полулегком весе и вернуло его Алдо. А принадлежащий «временный» пояс от Жозе перешел на талию Макса Холлоуэя. Теперь эти спортсмены в октагоне определят одного единственного короля дивизиона. А о реванше с Макгрегором бразильцу, скорее всего, придется забыть. Хотя такие поражения остаются в голове навсегда.

Прогноз: победа Жозе Алдо единогласным решением судей.

Дата: 4 июня
Кто: Жозе Алдо (Бразилия) — Макс Холлоуэй (США)
Весовая категория: полулегкая (титульный бой)
Места в мировом рейтинге. Алдо (1-е, бои 26-2); Холлоуэй (2-е, бои 17-3)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
No problems. Минаков сокрушил огромного бразильца, который побеждал ЕмельяненкоNo problems. Минаков сокрушил огромного бразильца, который побеждал ЕмельяненкоВиталий Минаков без проблем победил Антонио Силву.Главные бои в карьере легендарного бойца ММА Антонио Родриго НогейрыГлавные бои в карьере легендарного бойца ММА Антонио Родриго НогейрыСегодня, 2-го июня исполняется 41 год легенде смешанных единоборств бразильцу Антонио Родриго Ногейре.Цель: вернуть титул чемпиона. Что дальше ждет Александра ШлеменкоЦель: вернуть титул чемпиона. Что дальше ждет Александра Шлеменко«Советский спорт» – о том, где дальше продолжить выступать Шлеменко: в России или в США.Лига ACB подписала контракт с бойцом из Бразилии Дилено ЛопесомПредставитель легчайшего веса Дилено Лопес подписал контракт с лигой ACB. Его рекорд в ММА – 19 побед и три поражения.Соперником Харитонова на турнире в Китае станет СокуджуМаркус Винициус Лопес получил травму на тренировке. На бой против звездного россиянина Сергея Харитонова, который состоится на M-1 Challenge 80, 15 июня в Харбине, согласился выйти ветеран турниров Pride, UFC и Bellator Рамо Тьерри Сокуджу (США, 18-17).Александр Шлеменко: Теперь Хэлси должен доказать, что достоин драться со мнойРоссийский боец MMA Александр Шлеменко заявил о том, в каком случае готов провести третий бой с американцем Брэндоном Хэлси.Гога Шаматава: Емельяненко просто нереально крутой и сильный человекГога Шаматава: Емельяненко просто нереально крутой и сильный человекРоссийский боец, победитель Гран-при Prime Selection 2016, чемпион Европы 25-летний Гога Шаматава проведет бой за титул чемпиона мира.25 секунд, чтобы научить вежливости. Как Шлеменко заставил сдаться Хэлси (видео)25 секунд, чтобы научить вежливости. Как Шлеменко заставил сдаться Хэлси (видео)Александр Шлеменко за 25 секунд расправился с Брэндоном Хэлси и принял его предложение о третьем бое.Шлеменко отомстил Хэлси, Сампаоли возглавил сборную Аргентины, а «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд». Главные новости утраШлеменко отомстил Хэлси, Сампаоли возглавил сборную Аргентины, а «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Александр Шлеменко: Хочу вернуть все, что потерял со своими экспериментамиРоссийский боец Александр Шлеменко прокомментировал свою победу над американцем Брэндоном Хэлси в рамках турнира M-1 Challenge 79.Шлеменко за 25 секунд победил Хэлси на M-1 Challenge 79В главном поединке M-1 Challenge 79 российский боец Александр Шлеменко одержал победу над американцем Брэндоном Хэлси.Александр Шлеменко — Брэндон Хэлси. Прогноз «Советского спорта»1 июня в Санкт-Петербурге в рамках турнир M-1 Challenge 79 россиянин Александр Шлеменко сразится против американца Брэндона Хэлси.Емельяненко, Шлеменко, Харитонов... Анонс жарких поединков первого месяца летаЕмельяненко, Шлеменко, Харитонов... Анонс жарких поединков первого месяца лета«Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединков первого месяца лета. Июнь будет жарким!Балаев, Ахмедов и Антигулов — лучшие российские бойцы по итогам маяБалаев, Ахмедов и Антигулов — лучшие российские бойцы по итогам маяМесяц май позади. Настало время подвести итоги: кто лучший российский боец по итогам месяца?«Шлеменко уснет в первом раунде». Экс-чемпион Bellator самоуверен перед реваншем«Шлеменко уснет в первом раунде». Экс-чемпион Bellator самоуверен перед реваншемАмериканский боец Брэндон Хэлси называет себя бизнесменом, не переживает из-за годовой паузы и собирается снова побить Александра Шлеменко.Минаков – Силва. Сможет ли россиянин нокаутировать огромного бразильца?Минаков – Силва. Сможет ли россиянин нокаутировать огромного бразильца?2 июня в Санкт-Петербурге состоится турнир по ММА, в котором россиянин Виталий Минаков сразится с бразильцем Антонио Силвой.Александр Шлеменко: Вряд ли у Хэлси хватит смелости выйти в мой омский дворАлександр Шлеменко: Вряд ли у Хэлси хватит смелости выйти в мой омский дворРоссийский боец Александр Шлеменко – о бое-реванше с Брэндоном Хэлси, родном Омске и желании быстро нокаутировать соперника.«Шторм» в первый день лета. Сравнительные характеристики Шлеменко и Хэлси«Шторм» в первый день лета. Сравнительные характеристики Шлеменко и ХэлсиБукмекеры считают, что фаворитом в этом противостоянии является Шлеменко. «Советский спорт» сравнил характеристики спортсменов.Бой Исмагулов — Дивнич был признан лучшим в рамках турнира M-1 Challenge 78Предлагаем вашему вниманию имена бойцов, заработавших дополнительные бонусы за свои яркие выступления на международном турнире M-1 Challenge 78, который прошел 26 мая в Оренбурге.День в истории. Бойцу ММА Лиото Мачиде исполнилось 39 летСегодня, 30 мая, исполнилось 39 лет одному из ярчайших представителей ММА бразильцу японского происхождения Лиото Мачиде.
Футбол
Зинедин Зидан: «Реал» всегда фаворит, хотя в финалах фаворитов нет
Футбол
Марсело: Не думаю, что у нас возникнут проблемы в матче с «Ювентусом»
Теннис
Винус Уильямс обыграла Мертенс в третьем раунде «Ролан Гаррос»
Футбол
Серхио Рамос: Финал Лиги чемпионов - еще одна возможность выйти на поле и показать, что «Реал» великолепная команда
все новости
Жозе Алдо
Жозе Алдовсе новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства