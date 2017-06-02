Жозе Алдо — Макс Холлоуэй. Прогноз «Советского спорта»

4 июня в Рио-де-Жанейро состоится турнир UFC 212, в главном поединке которого чемпион полулегкой весовой категории бразилец Жозе Алдо проведет бой против «временного» чемпиона американца Макса Холлоуэя.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — об этом поединке.

- Самая большая сенсация в ММА за последнее время случилась в поединке между Жозе Алдо и Конором Макгрегором в декабре 2015 года. Бразилец считался явным фаворитом, но более дерзкий ирландец еще до поединка морально «уничтожил» чемпиона в полулегком весе. В итоге, спустя 13 секунд после стартового гонга Макгрегор уже праздновал яркую победу нокаутом. Алдо долго добивался реванша, но сначала Макгрегор завоевал пояс UFC в легком весе, затем взял небольшой отпуск, а теперь собирается боксировать с Флойдом Мэйвезером.

Руководство UFC в связи с этим отобрало титул у ирландца в полулегком весе и вернуло его Алдо. А принадлежащий «временный» пояс от Жозе перешел на талию Макса Холлоуэя. Теперь эти спортсмены в октагоне определят одного единственного короля дивизиона. А о реванше с Макгрегором бразильцу, скорее всего, придется забыть. Хотя такие поражения остаются в голове навсегда.

Прогноз: победа Жозе Алдо единогласным решением судей.

Дата: 4 июня

Кто: Жозе Алдо (Бразилия) — Макс Холлоуэй (США)

Весовая категория: полулегкая (титульный бой)

Места в мировом рейтинге. Алдо (1-е, бои 26-2); Холлоуэй (2-е, бои 17-3)