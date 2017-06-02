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«Первый канал» не планирует показывать матчи сборной России с командами Венгрии и Чили

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Товарищеские матчи сборной России перед Кубком конфедераций с командами Венгрии и Чили не будут показаны на Первом канале. Об этом заявил генеральный продюсер телеканала Александр Файфман.

«Мы не планируем показ этих матчей», - цитирует Файфмана ТАСС.

Напомним, сборная России 5 июня сыграет со сборной Венгрии в Будапеште, а 9 июня в Москве со сборной Чили.

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