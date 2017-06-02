«Первый канал» не планирует показывать матчи сборной России с командами Венгрии и Чили
Товарищеские матчи сборной России перед Кубком конфедераций
с командами Венгрии и Чили не будут показаны на Первом канале. Об этом заявил
генеральный продюсер телеканала Александр Файфман.
«Мы не планируем показ этих матчей», - цитирует Файфмана ТАСС.
Напомним, сборная России 5 июня сыграет со
сборной Венгрии в Будапеште, а 9 июня в Москве со сборной Чили.
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