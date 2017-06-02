«МЮ» интересуется нападающим «Вердера» Крузе
Форвардом «Вердера»
Максом Крузе интересуется «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает немецкая версия
сайта Goal.com.
Сообщается, что
Крузе входит в список потенциальных новичков, который составил тренерский штаб «МЮ».
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» не сможет приобрести форварда «Атлетико»
Антуана Гризманна.
В прошедшем
сезоне 29-летний Макс Крузе провел 24 матча за «Вердер» и забил 15 мячей при
семи голевых передачах.
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