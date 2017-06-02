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«МЮ» интересуется нападающим «Вердера» Крузе

Источник:  Goal.comКомментарии

Форвардом «Вердера» Максом Крузе интересуется «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает немецкая версия сайта Goal.com.

Сообщается, что Крузе входит в список потенциальных новичков, который составил тренерский штаб «МЮ». Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» не сможет приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

В прошедшем сезоне 29-летний Макс Крузе провел 24 матча за «Вердер» и забил 15 мячей при семи голевых передачах.

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