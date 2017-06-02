Манчини хочет приобрести Джеко

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может стать игроком «Зенита», сообщает Football Italia.

По информации портала, в боснийце лично заинтересован главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини, под руководством которого Джеко играл в «Манчестер Сити».

Напомним, 1 июня Манчини стал главным тренером «Зенита» и подписал контракт с командой по схеме «3+2».

В сезоне-2016/17 Джеко сыграл за «Рому» 37 матчей в Серии А и забил 29 голов.

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