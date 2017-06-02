Киевское «Динамо» и «Карпаты» отказываются играть в Мариуполе в следующем сезоне
Мариупольский «Ильичевец»
стал победителем первой лиги чемпионата Украины и пробился в премьер-лигу. Два
клуба УПЛ не хотят в следующем сезоне играть матчи в Мариуполе.
Как сообщает Footboom.com, представители «Динамо» и «Карпаты»
заявили, что команды не собираются играть в Мариуполе. Такое решение представители клубов поясняют тем, что нет
гарантий безопасности для всех участников матчей. Вероятно, это связано с
боевыми действиями, которые продолжаются в Донецкой области.
Ранее также сообщалось, что в следующем сезоне «Ильичевец» будет переименован в «Мариуполь».
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