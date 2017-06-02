Киевское «Динамо» и «Карпаты» отказываются играть в Мариуполе в следующем сезоне

Мариупольский «Ильичевец» стал победителем первой лиги чемпионата Украины и пробился в премьер-лигу. Два клуба УПЛ не хотят в следующем сезоне играть матчи в Мариуполе.

Как сообщает Footboom.com, представители «Динамо» и «Карпаты» заявили, что команды не собираются играть в Мариуполе. Такое решение представители клубов поясняют тем, что нет гарантий безопасности для всех участников матчей. Вероятно, это связано с боевыми действиями, которые продолжаются в Донецкой области.

Ранее также сообщалось, что в следующем сезоне «Ильичевец» будет переименован в «Мариуполь».