Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Северная Ирландия обыграла Новую Зеландию в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между сборными Северной Ирландии и Новой Зеландии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу сборной Северной Ирландии.

Матч проходил в Белфасте. Единственный мяч на шестой минуте забил нападающий шотландского клуба «Росс Каунти» Лиам Бойс.

Товарищеский матч

«Уиндзор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия)

Северная Ирландия – Новая Зеландия – 1:0

Гол: Бойс, 6

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Франция разгромила Парагвай в товарищеском матче, Жиру сделал хет-трикТоварищеский матч между сборными Франции и Парагвая завершился победой французской команды. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу сборной Франции.«Первый канал» не планирует показывать матчи сборной России с командами Венгрии и ЧилиТоварищеские матчи сборной России перед Кубком конфедераций с командами Венгрии и Чили не будут показаны на Первом канале. Об этом заявил генеральный продюсер телеканала Александр Файфман.Сборная Мексики обыграла команду Ирландии в товарищеском матчеФутболисты сборной Мексики нанесли поражение команде Ирландии в товарищеском матче, который состоялся в США.Дубль Мусы помог сборной Нигерии обыграть Того в товарищеском матчеСборная Нигерии одержала уверенную победу над командой Того в товарищеском матче.Швейцария обыграла Белоруссию в товарищеском матчеТоварищеский матч между сборными Швейцарии и Белоруссии завершился победой швейцарцев. Итоговый счет матча – 1:0.Сборная Италии забила восемь безответных мячей в товарищеском матче с Сан-МариноВ рамках товарищеского матча сборная Италии на поле стадиона «Карло Кастеллани» в Эмполи разгромила команду Сан-Марино со счетом 8:0.Гол Промеса помог сборной Голландии обыграть марокканцевФутболисты сборной Марокко в товарищеском матче проиграли команде Голландии.Промес выйдет на поле с первых минут в матче сборной Голландии против МароккоСтал известен стартовый состав сборной Нидерландов на товарищеский матч с командой Марокко.Виталий Мутко: Переговоры о проведении матча со сборной Индии мы не ведемВице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко опроверг информацию о том, что футбольные сборные России и Индии могут провести товарищеский матч.Сборная России может провести товарищеский матч с ИндиейСборная России по футболу в октябре текущего года может провести товарищеский матч с командой Индии, сообщает портал Sportskeeda.com.«Локомотив» встретится с «Габалой»Московский «Локомотив» на сборах в Австрии встретится с серебряным призером чемпионата Азербайджана клубом «Габала».Как поле нового стадиона в Петербурге превратилось в грядку (фото, видео)Как поле нового стадиона в Петербурге превратилось в грядку (фото, видео)Замена газона – увлекательный процесс. Там, где через три недели играть футболистам, сейчас работают тракторы и люди с лопатами.Навстречу КК-2017: Россия ждет Новую Зеландию!Навстречу КК-2017: Россия ждет Новую Зеландию!В редакции «Советского спорта» прошла встреча с Чрезвычайным и полномочным Послом Новой Зеландии в Российской Федерации.Новая Зеландия объявила состав на Кубок конфедераций-2017Сборная Новой Зеландии назвала игроков, которые примут участие в Кубке Конфедераций-2017.Гарет Саутгейт: Было бы глупо не вносить Рэшфорда в заявку сборной после столь яркого сезонаГлавный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд оказался в рядах национальной команды перед матчами с Шотландией и Францией.Сборная Италии назвала состав на матч с Сан-Марино, игроков «Ювентуса» в составе нетСтал известен состав сборной Италии на товарищеский матч со сборной Сан-Марино. Игра состоится 31 мая в Эмполи.«Ливерпуль» обыграл «Сидней» в товарищеском матче, Джеррард, Каррагер и Макманаман сыграли за «красных»Товарищеский матч между «Сиднеем» и «Ливерпулем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Ливерпуля».В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо?В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо?В понедельник на поле стадиона «Санкт-Петербург» выехал трактор, чтобы снять старый газон – видимо, шансов на его спасение не осталось.Джеррард, Каррагер и Аггер могут сыграть за «Ливерпуль» в товарищеском матчеТренерский штаб «Ливерпуля» огласил заявку команды на товарищеский матч с австралийским клубом «Сидней».Уругвай назвал состав на матчи со сборными Италии и ИрландииСтали известен состав сборной Уругвая на товарищеские матчи со сборными Италии и Ирландии.
Футбол
«Первый канал» не планирует показывать матчи сборной России с командами Венгрии и Чили
MMA
Жозе Алдо — Макс Холлоуэй. Прогноз «Советского спорта»
Футбол
Зинедин Зидан: Роналду не устает побеждать. Ему всегда мало
Футбол
Зинедин Зидан: «Реал» всегда фаворит, хотя в финалах фаворитов нет
все новости
Новая Зеландия
Новая Зеландиякалендарьстатистика
Северная Ирландия
Северная Ирландиякалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости