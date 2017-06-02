Северная Ирландия обыграла Новую Зеландию в товарищеском матче
Товарищеский матч между
сборными Северной Ирландии и Новой Зеландии завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 1:0 в пользу сборной Северной Ирландии.
Матч проходил в Белфасте.
Единственный мяч на шестой минуте забил нападающий шотландского клуба «Росс
Каунти» Лиам Бойс.
Товарищеский матч
«Уиндзор Парк» (Белфаст,
Северная Ирландия)
Северная Ирландия –
Новая Зеландия – 1:0
Гол: Бойс, 6
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически