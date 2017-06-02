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Франция разгромила Парагвай в товарищеском матче, Жиру сделал хет-трик

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между сборными Франции и Парагвая завершился победой французской команды. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу сборной Франции.

Матч проходил на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. В составе победителей три мяча забил Оливье Жиру. Также отличились Мусса Сиссоко и Антуан Гризманн.

Товарищеский матч

«Роазон Парк» (Ренн, Франция)

Франция – Парагвай – 5:0

Голы: Жиру, 6,13, 69, Сиссоко, 76, Гризманн, 77

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