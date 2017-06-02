Франция разгромила Парагвай в товарищеском матче, Жиру сделал хет-трик
Товарищеский матч между
сборными Франции и Парагвая завершился победой французской команды. Итоговый
счет матча – 5:0 в пользу сборной Франции.
Матч проходил на
стадионе «Роазон Парк» в Ренне. В составе победителей три мяча забил Оливье
Жиру. Также отличились Мусса Сиссоко и Антуан Гризманн.
Товарищеский матч
«Роазон Парк» (Ренн,
Франция)
Франция – Парагвай – 5:0
Голы: Жиру, 6,13, 69,
Сиссоко, 76, Гризманн, 77
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