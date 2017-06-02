Тренер сборной России по физподготовке Владимир Паников: Нужно стремиться к 2000 спринтам за матч
Тренер
сборной России по физподготовке Владимир Паников – о тенденциях в современном
футболе.
- Второй тренер по физподготовке Паулино
Гранеро год назад сказал следующее: «Если раньше успех приносила «тики-така»,
катание мяча, то теперь побеждает тот, чьи футболисты поддерживают максимальную
интенсивность и совершают больше рывков». Футбол изменился?
- Есть официальные доклады ФИФА и УЕФА на эту
тему. Да, сейчас определяющим является не то, сколько ты пробежал и сколько
владел мячом, а – то, кто больше за матч сделал интенсивных действий – с мячом
или без - в решающие моменты игры. Плюс многое определяют персоналии, звезды.
Лидеры должны проявлять себя. Это очень важно.
- Сколько спринтов делают топ-команды за
матч? Например, французы, немцы.
- Так не очень корректно сравнивать. Есть разные
системы подсчета, разные градации. Например, у одних спринт – это ускорение
выше 21-го километров в час. У других – выше 25. Естественно, у кого планка
выше, по статистике получают меньше спринтов за матч. А при другой системе
подсчета, естественно, показатели будут выше.
- В матче с Кот-д'Ивуаром российские
футболисты сделали 1700 спринтов. К какой цифре нам надо стремиться?
- 2000. Но нужно понимать, что это все условно.
Футбол – это далеко не только спринты.
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