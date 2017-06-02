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Тренер сборной России по физподготовке Владимир Паников: Нужно стремиться к 2000 спринтам за матч

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер сборной России по физподготовке Владимир Паников – о тенденциях в современном футболе.

- Второй тренер по физподготовке Паулино Гранеро год назад сказал следующее: «Если раньше успех приносила «тики-така», катание мяча, то теперь побеждает тот, чьи футболисты поддерживают максимальную интенсивность и совершают больше рывков». Футбол изменился?

- Есть официальные доклады ФИФА и УЕФА на эту тему. Да, сейчас определяющим является не то, сколько ты пробежал и сколько владел мячом, а – то, кто больше за матч сделал интенсивных действий – с мячом или без - в решающие моменты игры. Плюс многое определяют персоналии, звезды. Лидеры должны проявлять себя. Это очень важно.

- Сколько спринтов делают топ-команды за матч? Например, французы, немцы.

- Так не очень корректно сравнивать. Есть разные системы подсчета, разные градации. Например, у одних спринт – это ускорение выше 21-го километров в час. У других – выше 25. Естественно, у кого планка выше, по статистике получают меньше спринтов за матч. А при другой системе подсчета, естественно, показатели будут выше.

- В матче с Кот-д'Ивуаром российские футболисты сделали 1700 спринтов. К какой цифре нам надо стремиться?

- 2000. Но нужно понимать, что это все условно. Футбол – это далеко не только спринты.

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