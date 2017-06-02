Владимир Паников: Самый большой профессионал – Сергей Горлукович
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Кто самый большой профессионал из футболистов, с кем вы сталкивались?
- Если не считать нашего главного тренера, то
всегда поражал Сергей
Горлукович. Он после каждой тренировки несколько часов уделял
восстановлению. И приходил за несколько часов до занятия, чтобы пробежать кросс
– восемь-десять километров. Позже появились технические новинки – питание,
например, вибромассажер. Есть ребята, кто этим активно пользуется. Мне, кстати,
очень нравится нынешнее поколение футболистов. Они не стесняются подходить,
задавать важные вопросы по восстановлению и прочим профессиональным моментам.
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