Шорт-лист Манчини пополнился шестью футболистами чемпионата Италии

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини намерен обновить состав петербуржцев, купив ряд футболистов чемпионата Италии, сообщает RT на русском со ссылкой на итальянские СМИ.

По информации издания, в число потенциальных новичков клуба из Санкт-Петербурга вошли футболисты миланского «Интера» Джейсон Мурильо, Андреа Раноккия, Марсело Брозович и Иван Перишич, полузащитник «Ромы» Леандро Паредес, нападающий «Лацио» Бальде Кейта.

Также в шорт-лист итальянского специалиста вошел форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьдини.

Ранее «Советский спорт» сообщал уже о том, что Манчини заинтересован в форварде «Ромы» Эдине Джеко и нападающем сборной Италии и «Торино» Андреа Белотти.

Напомним, Контракт с Манчини заключен на два года с возможностью продления на еще один. Итальянец работал в таких командах, как «Лацио», «Фиорентина», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай».

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