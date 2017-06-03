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Шорт-лист Манчини пополнился шестью футболистами чемпионата Италии

Источник:  RT на русскомКомментарии

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини намерен обновить состав петербуржцев, купив ряд футболистов чемпионата Италии, сообщает RT на русском со ссылкой на итальянские СМИ.

По информации издания, в число потенциальных новичков клуба из Санкт-Петербурга вошли футболисты миланского «Интера» Джейсон Мурильо, Андреа Раноккия, Марсело Брозович и Иван Перишич, полузащитник «Ромы» Леандро Паредес, нападающий «Лацио» Бальде Кейта.

Также в шорт-лист итальянского специалиста вошел форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьдини.

Ранее «Советский спорт» сообщал уже о том, что Манчини заинтересован в форварде «Ромы» Эдине Джеко и нападающем сборной Италии и «Торино» Андреа Белотти.

Напомним, Контракт с Манчини заключен на два года с возможностью продления на еще один. Итальянец работал в таких командах, как «Лацио», «Фиорентина», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай».

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