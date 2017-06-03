Бывший вице-президент «Порту» назначен спортивным директором «ПСЖ»

Бывший вице-президент «Порту» Антеро Энрике назначен спортивным директором «Пари Сен-Жермен», сообщает официальный сайт парижан.

«Я очень рад и почитаю уверенность, которую Насер Аль-Хелаифи (генеральный директор «ПСЖ» – прим. Ред) показал мне. «ПСЖ» доверил мне важные спортивные обязанности, потому я намерен много работать, чтобы оправдать ожидания», - заявил Энрике.

Напомним, 49-летний специалист родился на севере Португалии. До сентября 2016 года 16 лет работал в «Порту»