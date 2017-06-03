«Валенсия» сделает предложение «Роме» по трансферу Думбия
Бывший нападающий ЦСКА, ныне игрок «Ромы», выступающий на
правах аренды за «Базель» Сейду Думбия заинтересовал испанскую «Валенсию»,
сообщает Football Italia.
По информации издания, испанцы в ближайшее время сделают
официальное предложение римскому клубу.
В завершившемся сезоне 29-летний ивуариец принял участие в 34
играх, забил 21 мяч и отдал две результативные передачи.
По данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, стоимость форварда составляет шесть миллионов евро.
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