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«Валенсия» сделает предложение «Роме» по трансферу Думбия

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший нападающий ЦСКА, ныне игрок «Ромы», выступающий на правах аренды за «Базель» Сейду Думбия заинтересовал испанскую «Валенсию», сообщает Football Italia.

По информации издания, испанцы в ближайшее время сделают официальное предложение римскому клубу.

В завершившемся сезоне 29-летний ивуариец принял участие в 34 играх, забил 21 мяч и отдал две результативные передачи.

По данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, стоимость форварда составляет шесть миллионов евро.

«Зенит» подпишет форварда сборной Италии? Таблица трансферов РФПЛ

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