«Валенсия» сделает предложение «Роме» по трансферу Думбия

Мино Райола: Возможно, через два года 100 миллионов за того, кто забивает 24 гола в АПЛ, станет хорошей сделкой

Агент форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку Мино Райола заявил, что 24-летнему бельгийцу пообещали в клубе, что отпустят его, если потенциальный покупатель заплатит «ирискам» 100 миллионов евро.