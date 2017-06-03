Серхио Рамос: Дух Мадрида заставляет нас бороться, даже когда надежд уже нет

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.

«Это очень, очень важная игра. У нас серьезный соперник, и это хорошая возможность выйти на поле и показать все, на что мы способны. Каждый раз, когда у нас есть возможность биться за трофей, мы это делаем.

Не думаю, что наша победа в чемпионате дает нам какое-то преимущество в финале ЛЧ. Мы наслаждались победой в лиге, потому что это была наша цель, но 3 июня все начинается сначала.

Мы не живем прошлым, но сам дух Мадрида заставляет нас бороться. Даже когда надежд уже нет.

Надеюсь, что сценарий матча в Лиссабоне, когда мы спаслись в самом конце, не повторится, но он нас вдохновляет, – приводит слова Рамоса «Матч ТВ».

Напомним, матч «Ювентус» - «Реал» состоится сегодня, 3 июня и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.