Нападающий «Айнтрахта» Сеферович перешел в «Бенфику»
Фото: ФК «Бенфика»
Нападающий «Айнтрахта» и сборной Швейцарии Харис Сеферович
перешел в португальскую «Бенфику», сообщает официальный сайт «орлов».
25-летний швейцарец прибыл в Лиссабон утром 2 июня, прошел
медицинское обследование, а затем подписал контракт с «Бенфикой», рассчитанный
на пять лет.
В завершившемся сезоне бундеслиги Сеферович принял участие в
25 матчах, забив при этом три мяча.
Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.
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