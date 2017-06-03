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Нападающий «Айнтрахта» Сеферович перешел в «Бенфику»

Источник:  ФК «Бенфика»Комментарии
Нападающий «Айнтрахта» Сеферович перешел в «Бенфику»
Фото: ФК «Бенфика»

Нападающий «Айнтрахта» и сборной Швейцарии Харис Сеферович перешел в португальскую «Бенфику», сообщает официальный сайт «орлов».

25-летний швейцарец прибыл в Лиссабон утром 2 июня, прошел медицинское обследование, а затем подписал контракт с «Бенфикой», рассчитанный на пять лет.

В завершившемся сезоне бундеслиги Сеферович принял участие в 25 матчах, забив при этом три мяча.

Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.

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