Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Харис Сеферович: Хочу выиграть трофей в футболке «Бенфики»

Источник:  ФК «Бенфика»Комментарии

Нападающий «Бенфики» Харис Сеферович, перешедший из «Айнтрахта», поделился впечатлениями от своего трансфера в лиссабонский клуб.

«Я люблю забивать мяч и помогать команде побеждать и забирать три очка.

Что я знаю про «Бенфику»? Я знаю достаточно много. Знаю, что это большой клуб с огромным количеством болельщиков по всему миру. Считаю, что это отличное место для продолжения моей карьеры. Я хочу выиграть трофеи в футболке «Бенфики», - сказал Сеферович.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нападающий «Айнтрахта» Сеферович перешел в «Бенфику»Нападающий «Айнтрахта» Сеферович перешел в «Бенфику»Нападающий «Айнтрахта» и сборной Швейцарии Харис Сеферович перешел в португальскую «Бенфику», сообщает официальный сайт «орлов».Линделеф близок к переходу из «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед»Защитник «Бенфики» Виктор Линделеф в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.«Манчестер Сити» оформил переход Эдерсона за 34,7 миллиона фунтовГолкипер «Бенфики» Эдерсон Мораес продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Сумма трансфера 23-летнего бразильца составила 34,7 миллиона фунтов, сообщает Sky Sports.Трансфер защитника «Бенфики» обойдется «МЮ» в 60 млн евро«Манчестер Юнайтед» планирует грядущим летом приобрести игрока сборной Швеции Виктора Линделефа.Голкипер «Бенфики» Эдерсон близок к переходу в «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» может подписать вратаря «Бенфики» Эдерсона. Об этом сообщают британские СМИ.«Бенфика» обыграла «Виторию Гимарайнш» в финале Кубка ПортугалииФинальный матч Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Виторией Гимарайнш» завершился победой «Бенфики». Итоговый счет матча – 2:1.«Рома» готова перехватить у «МЮ» защитника «Бенфики»«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в услугах защитника «Бенфики» Виктора Линделефа. Об этом сообщает Mirror.«Ман Сити» может установить мировой рекорд по трансферам вратарей, приобретя у «Бенфики» Эдерсона«Манчестер Сити» близок к приобретению голкипера «Бенфики» Эдерсона. Об этом сообщают португальские СМИ.«Рома» претендует на полузащитника «Бенфики» Линделефа«Рома» проявляет интерес у полузащитнику «Бенфики» Виктору Линделефу. Об этом сообщают итальянские СМИ.Определился состав первой корзины при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионовСтали известны все команды, которые при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов попадут в первую корзину.Пятикратные. «Бенфика» отметила титул круче «Спартака»Пятикратные. «Бенфика» отметила титул круче «Спартака»«Советский спорт» - о том, как «Бенфика» отметила 36-е чемпионство, и почему у португальских красно-белых вышло лучше, чем у «Спартака».«Бенфика» в 36-й раз выиграла чемпионат ПортугалииФутболисты лиссабонской «Бенфики» разгромили «Виторию» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Португалии и досрочно стали победителями турнира.«МЮ» обозначил свою позицию по трансферу ЛинделефаЗащитник «Бенфики» Виктор Линделёф, скорее всего, покинет португальский клуб грядущим летом.Яшин для «Бенфики». Как развивается карьера Ивана ЗлобинаЯшин для «Бенфики». Как развивается карьера Ивана Злобина«Советский спорт» рассказывает о том, как российский вратарь Иван Злобин играет в «Бенфике» Б, и каковы его шансы попасть в первую команду.Жорже Рибейру: Помню, как забил «Спартаку», а потом начался адЖорже Рибейру: Помню, как забил «Спартаку», а потом начался адБывший защитник «Динамо» рассказал «Советскому спорту», как уезжал в Россию и где получал самую высокую зарплату.Иван Злобин: Команда Коштиньи? «Бенфика» Б вела игруВратарь «Бенфики» Б Иван Злобин рассказал о победе над «Академикой», которую возглавляет Коштинья.Агент Талиски гарантировал своему клиенту переход в «Манчестер Юнайтед»Бразильский полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска, права на которого принадлежат «Бенфике», может перебраться в «Манчестер Юнайтед».«Зальцбург» стал победителем Юношеской лиги УЕФАФутболисты австрийского «Зальцбурга» одержал победу над португальской «Бенфикой» в финале Юношеской лиги УЕФА со счетом 2:1.«Спортинг» и «Бенфика» сыграли вничью в чемпионате ПортугалииМатч 30-го тура чемпионата Португалии между «Спортингом» и «Бенфикой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Манчестер Юнайтед» продаст Мату, если осуществит трансфер полузащитника «Бенфики»Бразильский полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска, права на которого принадлежат «Бенфике», может перебраться в «Манчестер Юнайтед».
Футбол
Франция разгромила Парагвай в товарищеском матче, Жиру сделал хет-трик
Футбол
Манчини хочет приобрести Джеко
Футбол
Собянин объявил о завершении реконструкции «Лужников»
Футбол
«Первый канал» не планирует показывать матчи сборной России с командами Венгрии и Чили
все новости
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
Харис Сеферович
Харис Сеферовичвсе новости