Харис Сеферович: Хочу выиграть трофей в футболке «Бенфики»
Нападающий «Бенфики» Харис Сеферович, перешедший из «Айнтрахта»,
поделился впечатлениями от своего трансфера в лиссабонский клуб.
«Я люблю забивать мяч и помогать команде побеждать и
забирать три очка.
Что я знаю про «Бенфику»? Я знаю достаточно много. Знаю, что
это большой клуб с огромным количеством болельщиков по всему миру. Считаю, что
это отличное место для продолжения моей карьеры. Я хочу выиграть трофеи в
футболке «Бенфики», - сказал Сеферович.
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