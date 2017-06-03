Харис Сеферович: Хочу выиграть трофей в футболке «Бенфики»

Нападающий «Бенфики» Харис Сеферович, перешедший из «Айнтрахта», поделился впечатлениями от своего трансфера в лиссабонский клуб.

«Я люблю забивать мяч и помогать команде побеждать и забирать три очка.

Что я знаю про «Бенфику»? Я знаю достаточно много. Знаю, что это большой клуб с огромным количеством болельщиков по всему миру. Считаю, что это отличное место для продолжения моей карьеры. Я хочу выиграть трофеи в футболке «Бенфики», - сказал Сеферович.