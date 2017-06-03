«Ювентус» согласовал условия трансфера Щесны с «Арсеналом»

Голкипер лондонского «Арсенала» Войцех Щесны, выступающий на правах аренды в «Роме», продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.

Стоимость трансфера составит 16 миллионов евро, а сам футболист подпишет четырехлетний контракт с клубом из Турина, по которому будет получать четыре миллиона евро в год.

Сообщается, что агент 27-летнего польского голкипера по этому поводу прекратил переговоры с другими футбольными клубами.

Напомним, поляк в завершившемся сезоне серии А сыграл за римский клуб все 38 матчей, в 14 из которых отстоял на ноль.