«Ювентус» согласовал условия трансфера Щесны с «Арсеналом»
Голкипер лондонского «Арсенала» Войцех Щесны, выступающий на правах аренды
в «Роме», продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает журналист
Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.
Стоимость трансфера составит 16 миллионов евро, а сам
футболист подпишет четырехлетний контракт с клубом из Турина, по которому будет
получать четыре миллиона евро в год.
Сообщается, что агент 27-летнего польского голкипера по
этому поводу прекратил переговоры с другими футбольными клубами.
Напомним, поляк в завершившемся сезоне серии А сыграл за
римский клуб все 38 матчей, в 14 из которых отстоял на ноль.
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