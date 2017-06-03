Тимофей Мозгов: Киберспорт займет свою нишу и заберет огромную долю телезрителей

Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал о своем отношение к киберспорту.

– Его можно назвать видом спорта, но он с приставкой «кибер», а это уже о многом говорит,– приводит слова Мозгова RT на русском. – Мне кажется, не существует никакого соревнования между двумя этими сферами. Киберспорт займет свою нишу и заберет огромную долю телезрителей. Некоторые турниры по рейтингам уже бьют тот же баскетбол. На днях посетил чемпионат мира по «танкам». Мне очень понравилось. Могу сказать, там все было организовано лучше, чем на первенстве Европы по баскетболу. Причем ребята все сделали на свои деньги, не просили ничего у государства и даже сумели заработать. Да и людям это интересно!

Сейчас ты не можешь бесплатно пойти в бассейн, поиграть в баскетбол. Зато компьютер с интернетом есть у всех. И это намного ближе нынешнему поколению, чем обычный спорт. Да и киберспортсмены – настоящие профессионалы. Они часами тренируются, обсуждают тактику. Там тоже есть куча разных дисциплин. Все не так просто, как кажется. Это не сесть в компьютер поиграть.

– Вы со своим сыном приходите к согласию в вопросе компьютерных игр?

– Леша знает, сколько ему можно играть. Много я ему не разрешаю. Сегодня, например, дал сыну айпад, и он посидел в нем полчасика. А так стараюсь не давать. Но ограничения должны быть разумными. Мы с Аллой — современные родители. Мы не даем играть целый день, но почему нельзя позволить отвлечься на 15—20 минут?