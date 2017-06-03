Борис Майоров: Вслед за «Кузней» КХЛ могут покинуть «Югра», «Амур» и «Лада»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров назвал несколько клубов, которые могут покинуть КХЛ уже по окончанию следующего сезона.

- Кто покинет элитный дивизион вслед за «Кузней» и «Медвешчаком»? Точно предсказать трудно, - размышляет Борис Майоров. - Но думаю, что в зоне риска находятся в первую очередь «Югра», «Амур» и «Лада». Это если мы говорим о Восточной конференции. Ну а на Западе «Спартак» с «Северсталью» не могут чувствовать себя спокойно.

Напомним, что 24 апреля Совет директоров КХЛ официально исключил новокузнецкий «Металлург» из числе членов КХЛ. Тогда же было объявлено, что лигу ждет сокращение до 24 команд. Сейчас в ней находится 27 клубов.