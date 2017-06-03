Чернов, Макаров, Ефремов и Ткачев поедут в Австрию с ЦСКА
Футболисты ЦСКА Александр Макаров, Дмитрий Ефремов, Никита Чернов
и Сергей Ткачев, выступавшие в минувшем сезоне в других клубах на правах в
аренды, с первого сбора приступят к работе под руководством Виктора Ганчаренко,
сообщает официальный сайт армейцев.
Макаров и Ефремов отправятся в Австрию 14 июня вместе с
остальными игроками. Никита Чернов в связи с защитой диплома присоединится к
команде на три дня позже.
Ткачев также прибудет в расположение армейцев и будет
тренироваться с основным составом до перехода в другой клуб.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически