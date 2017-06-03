Чернов, Макаров, Ефремов и Ткачев поедут в Австрию с ЦСКА

Футболисты ЦСКА Александр Макаров, Дмитрий Ефремов, Никита Чернов и Сергей Ткачев, выступавшие в минувшем сезоне в других клубах на правах в аренды, с первого сбора приступят к работе под руководством Виктора Ганчаренко, сообщает официальный сайт армейцев.

Макаров и Ефремов отправятся в Австрию 14 июня вместе с остальными игроками. Никита Чернов в связи с защитой диплома присоединится к команде на три дня позже.

Ткачев также прибудет в расположение армейцев и будет тренироваться с основным составом до перехода в другой клуб.