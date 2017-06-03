Болельщики «Анжи» признали Юрченко лучшим игроком сезона
Болельщики «Анжи» признали голкипера Давида Юрченко лучшим
игроком завершившегося сезона, сообщает официальный сайт махачкалинской
команды.
Опрос был проведен на клубных страницах в социальной сети. Юрченко
набрал наибольшее количество голосов – 637. Основную конкуренцию Давиду
составил другой страж ворот «Анжи» Александр Беленов, набравший в итоге 631
голос. На третьем месте расположился полузащитник Бернард Бериша (421).
Напомним, Юрченко в сезоне 2016/17 провел 12 игр, пропустил
20 мячей.
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