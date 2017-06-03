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Болельщики «Анжи» признали Юрченко лучшим игроком сезона

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Болельщики «Анжи» признали голкипера Давида Юрченко лучшим игроком завершившегося сезона, сообщает официальный сайт махачкалинской команды.

Опрос был проведен на клубных страницах в социальной сети. Юрченко набрал наибольшее количество голосов – 637. Основную конкуренцию Давиду составил другой страж ворот «Анжи» Александр Беленов, набравший в итоге 631 голос. На третьем месте расположился полузащитник Бернард Бериша  (421).

Напомним, Юрченко в сезоне 2016/17 провел 12 игр, пропустил 20 мячей.

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