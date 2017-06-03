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Сейду Думбия попал в команду недели FIFA 17

Источник:  SportGame.ProКомментарии

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих футболистов формируется команда, игроками которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

В 37-ю команду недели попал экс-нападающий московского ЦСКА, ныне форвард «Ромы», выступающий на правах аренды в швейцарском «Базеле» Сейду Думбия.

Также стоит отметить «героическую» карту Франческо Тотти, который завершил свою футбольную карьеру в «Роме».

Лучшими же в TOTW (Team of the week) стали Марек Гамшик, Лоренцо Инсинье (оба — «Наполи»), Иван Перишич («Интер») и Джо Харт («Торино»).

Команда недели FIFA 17
Команда недели FIFA 17

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