«Ювентус» – «Реал». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
В рамках финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с
мадридским «Реалом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе и
начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
В последний раз команды встречались в полуфинале Лиги
чемпионов сезона-2014/2015. Тогда по суме двух встреч (3:2 – 1:1 и 2:1) в
финал турнира вышла «Старая сеньора».
Напомним, по пути к финалу «сливочные» в текущем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов прошли «Наполи», «Баварию» и «Атлетико», а команда из Турина оказалась сильнее «Порту», «Барселоны» и «Монако».
Матч
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция
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