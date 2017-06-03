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«Ювентус» – «Реал». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с мадридским «Реалом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В последний раз команды встречались в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2014/2015. Тогда по суме двух встреч (3:2 – 1:1 и 2:1) в финал турнира вышла «Старая сеньора».

Напомним, по пути к финалу «сливочные» в текущем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов прошли «Наполи», «Баварию» и «Атлетико», а команда из Турина оказалась сильнее «Порту», «Барселоны» и «Монако».

Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция

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