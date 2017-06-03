Нико Хюлькенюерг: Неделя в Монреале всегда получается лучшей в году
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от
предстоящего Гран-при Канады.
«Гран При Канады – это отличный гоночный уик-энд. Мне очень
нравится трасса, я в восторге от города и его атмосферы. Трасса сочетает
особенности городского кольца и стационарного автодрома.
На выходе из
поворотов там установлены серьезные ограждения, кроме того, поребрики
организованы правильно, и их надо атаковать.
Трасса очень органичная по конфигурации, и этим она мне очень нравится. Неделя в Монреале всегда получается лучшей в году», - приводит слова Хюлькенберга F1news.ru.
Напомним, Гран-при Канады пройдет с 9 по 11 июня на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале.
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