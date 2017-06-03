Дубль Видаля помог Чили разгромить Буркина-Фасо в товарищеском матче

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«Первый канал» не планирует показывать матчи сборной России с командами Венгрии и Чили Товарищеские матчи сборной России перед Кубком конфедераций с командами Венгрии и Чили не будут показаны на Первом канале. Об этом заявил генеральный продюсер телеканала Александр Файфман.

Видаль посоветовал Санчесу перейти в «Баварию» Полузащитник «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль порекомендовал своему соотечественнику Алексису Санчесу перейти из «Арсенала» в мюнхенский клуб.

Марсело Диас: Сборная Чили хочет выиграть Кубок конфедераций Полузащитник «Сельты» и сборной Чили Марсело Диас поделился ожиданиями от участия в Кубке конфедераций.

Минимальная цена билета на матч Россия – Чили составляет 250 рублей Стоимость билетов на товарищеский матч между сборными России и Чили будет составлять от 250 до 2000 рублей, сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза.

Санчес и Видаль вошли в расширенный состав сборной Чили на Кубок конфедераций Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци назвал расширенный составом на Кубок конфедераций 2017 года.

Апелляционный комитет ФИФА отменил четырехматчевую дисквалификацию Месси Как сообщает пресс-служба ФИФА, апелляционный комитет спортивной организации удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Лионеля Месси, о дисквалификации игрока.

Месси отказался дать объяснения ФИФА о своем поведении в матче со сборной Чили Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял решение не объяснять представителям ФИФА свое поведение в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира с командой Чили (1:0). Об этом сообщает Marca.

Зять Артуро Видаля застрелен в Чили Муж сестры полузащитника «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаля застрелен в субботу, 22 апреля, на окраине Сантьяго в Чили, сообщает RT на русском.

Клаудио Браво: Видаль сыграл чисто. Много судей, и все слепые Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво раскритиковал судейство матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реал» - «Бавария». Напомним, что «Реал» победил в дополнительное время со счетом 4:2.

Судейства хуже вы еще не видели: арбитры задушили «Баварию» в Лиге чемпионов На этом фоне российские судьи – ангелы.

Игроки «Баварии» после матча с «Реалом» ворвались в судейскую комнату Как сообщает El Chiringuito TV, игроки мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль и Роберт Левандовски ворвались в судейскую комнату, откуда их вывела полиция.

Артуро Видаль: Кашшаи выбил «Баварию» из Лиги чемпионов, до сих пор не могу успокоиться Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль - о матче с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Полиция вывела трех игроков «Баварии» из судейской комнаты после игры с «Реалом» После ответного матча «Реал» - «Бавария» (4:2 ДВ) мадридская полиция вывел нескольких футболистов мюнхенской команды из судейской комнаты, сообщает испанское издание Sport.es.

Ренату Саншеш: В «Баварии» я могу учиться у Видаля, Алонсо и Алькантары Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш объяснил, почему выбрал клуб из Мюнхена и не перешел в «Манчестер Юнайтед», который также проявлял к нему интерес.

Георгий Черданцев: Видаль – красавец. Нарочно ударил на трибуну Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об игре полузащитника «Баварии» Артуро Видаля, который в первом матче с мадридским «Реалом» успел забить гол и не реализовать пенальти.

Видаль открыл счет в матче «Бавария» – «Реал» Сегодня, 12 апреля, мюнхенская «Бавария» на домашней арене принимает мадридский «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Артуро Видаль: Мы уверены в своих силах перед матчем с «Реалом» Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Матч Россия – Чили может пройти на стадионе ЦСКА Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал, что идет работа над проведением товарищеского матча между сборными России и Чили на стадионе ЦСКА.

Кубок конфедераций: Амбиции Чили, рекорд Мексики, железные люди Новой Зеландии «Советский спорт» рассказывает новости из стана сборных, участвующих в Кубке конфедераций-2017.