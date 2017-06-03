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Дубль Видаля помог Чили разгромить Буркина-Фасо в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках товарищеского матча сборная Чили на поле стадиона «Жулио Мартинес Праданос» в Сантьяго обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил полузащитник «Баварии» Артуро Видаль и единожды отличился Аньего Сагаль.

Следующий матч чилийцы проведут 9 июня против сборной России, а затем 13 июня против Румынии. Также сборная Чили примет участие в Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

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