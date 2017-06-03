«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Арсенал» за 100 миллионов евро
Футбольный клуб «Монако» отклонил предложение лондонского «Арсенала»
в 100 миллионов евро за форварда Килиана Мбаппе, сообщает The Telegeaph.
По информации издания, монегаски отклоняют уже третье
предложение по 18-летнему французу.
Помимо лондонского клуба, в молодом футболисте заинтересованы
оба манчестерских клуба, «Челси», «Бавария» «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».
Напомним, в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 44-х
матчах «Монако» во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 14 результативных
передач.
По данным transfermarkt.de, стоимость француза составляет 35 миллионов евро, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года.
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