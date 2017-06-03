Спортивный директор «Енисея»: Следующий тренер будет подобран под серьезные задачи клуба
Спортивный директор
«Енисея» Денис Петровский прокомментировал уход из команды Андрея Тихонова,
который подписал контракт с «Крыльями Советов».
«Предложение Тихонову по продлению контракта было сделано
еще несколько дней назад. Он взял время, чтобы подумать, а мы рассматривали
различные варианты развития ситуации. Догадывались, что Тихонов примет такое
решение.
С завтрашнего дня начнем рассматривать кандидатов на
освободившийся пост. Персона Тихонова позволила привлечь внимание аудитории к
команде.
Одной из задач на сезон и было привлечение болельщиков на
трибуны. Ранее на матчи в холодное время года приходило не более 900 человек,
что является позором для города с таким уровнем населения. При Тихонове
практически полностью поменялся состав команды. Уверен, что этот фундамент,
который был наработан за сезон, сохранится. Следующий тренер будет подобран под
серьезные задачи клуба», - заявил Петровский в интервью «Спорт FM».