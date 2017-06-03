Спортивный директор «Енисея»: Следующий тренер будет подобран под серьезные задачи клуба

Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский прокомментировал уход из команды Андрея Тихонова, который подписал контракт с «Крыльями Советов».

«Предложение Тихонову по продлению контракта было сделано еще несколько дней назад. Он взял время, чтобы подумать, а мы рассматривали различные варианты развития ситуации. Догадывались, что Тихонов примет такое решение.

С завтрашнего дня начнем рассматривать кандидатов на освободившийся пост. Персона Тихонова позволила привлечь внимание аудитории к команде.

Одной из задач на сезон и было привлечение болельщиков на трибуны. Ранее на матчи в холодное время года приходило не более 900 человек, что является позором для города с таким уровнем населения. При Тихонове практически полностью поменялся состав команды. Уверен, что этот фундамент, который был наработан за сезон, сохранится. Следующий тренер будет подобран под серьезные задачи клуба», - заявил Петровский в интервью «Спорт FM».