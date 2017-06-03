Дзюба пропустит КК-2017, хет-трик Жиру, дубль Видаля и выход Кузнецовой в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.
Форвард сборной России по футболу Артем Дзюба пропусти Кубок конфедераций-2017 года из-за травмы.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в четвертый круг (1/8 финала) «Ролан Гаррос», победив китаянку Шуай Чжан.
Шорт-лист нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини пополнился шестью футболистами чемпионата Италии.
Сборная Франции забила пять безответных мячей в ворота Парагвая в товарищеском матче, три из пяти забил Оливье Жиру.
Сборная Чили благодаря дублю Артуро Видаля на домашнем поле обыграла команду Буркина-Фасо.
Московский «Локомотив» обыграл «Кристалл» и вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, где сыграет с «Брагой».
«Ювентус» согласовал условия трансфера Войцеха Щесны с «Арсеналом», а вот «Монако» отказался отдать «Канонирам» Килиана Мбаппе за 100 миллионов евро.
Бывший вице-президент «Порту» Антеро Энрике назначен спортивным директором «Пари Сен-Жермен».
Нападающий «Айнтрахта» и сборной Швеции Харис Сеферович перешел в «Бенфику».
Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия провел потрясающий сезон в «Базеле» на правах аренды, попал в команду недели FIFA 17 и заинтересовал испанскую «Валенсию», которая уже готовит предложение «Роме».
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Цитата дня: «Вслед за «Кузней» КХЛ могут покинуть «Югра», «Амур» и «Лада», - Борис Майоров, двукратный олимпийский чемпион.
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