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Дзюба пропустит КК-2017, хет-трик Жиру, дубль Видаля и выход Кузнецовой в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

Форвард сборной России по футболу Артем Дзюба пропусти Кубок конфедераций-2017 года из-за травмы. 

Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в четвертый круг (1/8 финала) «Ролан Гаррос», победив китаянку Шуай Чжан. 

Шорт-лист нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини пополнился шестью футболистами чемпионата Италии.

Сборная Франции забила пять безответных мячей в ворота Парагвая в товарищеском матче, три из пяти забил Оливье Жиру.

Сборная Чили благодаря дублю Артуро Видаля на домашнем поле обыграла команду Буркина-Фасо. 

Московский «Локомотив» обыграл «Кристалл» и вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, где сыграет с «Брагой». 

«Ювентус» согласовал условия трансфера Войцеха Щесны с «Арсеналом», а вот «Монако» отказался отдать «Канонирам» Килиана Мбаппе за 100 миллионов евро.

Бывший вице-президент «Порту» Антеро Энрике назначен спортивным директором «Пари Сен-Жермен».

Нападающий «Айнтрахта» и сборной Швеции Харис Сеферович перешел в «Бенфику».

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия провел потрясающий сезон в «Базеле» на правах аренды, попал в команду недели FIFA 17 и заинтересовал испанскую «Валенсию», которая уже готовит предложение «Роме». 

Видео дня: В Самаре сносят старый дворец спорта с помощью подержанной «Ауди»

Цитата дня: «Вслед за «Кузней» КХЛ могут покинуть «Югра», «Амур» и «Лада», - Борис Майоров, двукратный олимпийский чемпион.

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