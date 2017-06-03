«Анахайм» продлил контракт с Карлайлом до 2019 года

Главный тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано на два года и действует до сезона 2018/2019 включительно.

Также «утки» объявили о том, что в тренерском штабе остаются Трент Йони и Рич Престон, а Тодд Маршант сохранит пост директора по развитию игроков и специальным проектам.

Для 61-летнего Карлайла предстоящий сезон станет девятым в «Анахайме». Он тренировал команду с 2005 по 2011 год, а 14 июня 2016 году клуб объявил о возвращении тренера.

В 2007 году под руководством Карлайла «Анахайм» стал обладателем Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне «утки» заняли первое место в Тихоокеанском дивизионе, после чего дошли до финала плей-офф Западной конференции, где проиграли «Нэшвиллу».