Боб Мюррей: Карлайл хочет выиграть еще один Кубок Стэнли с «Анахаймом»

Генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей прокомментировал продление контракта с главным тренером Рэнди Карлайлом.

«Мы добились больших успехов в прошедшем сезоне. И очевидно, что в центре всего этого стоял Рэнди. Он полностью отдается работе и хочет выиграть еще один Кубок Стэнли. Продление контракта с ним стало легким решением для нас», – приводит слова Мюррея официальный сайт «Анахайма».

Напомним, 61-летний Карлайл продлил контракт с клубом до 2019 года. Под его руководством «Анахайм» стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне 2006/2007.

В нынешнем сезоне «утки» заняли первое место в Тихоокеанском дивизионе, после чего дошли до финала плей-офф Западной конференции, где проиграли «Нэшвиллу».