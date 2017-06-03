Пи Кей Саббэн: Я сказал, что мы выиграем третий матч, и я в это верю

Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн не сомневается в победе над «Питтсбургом» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Все дело в уверенности, а я уверен. Мы еще не сыграли свой лучший матч. Я думаю, у нас это получится в субботу. Когда мы на ходу, никто не может нас обыграть. Я уверен, что мы выиграем в субботу.

Дело не во мне. Дело в команде. Я что-то сказал о команде. Кого-то мои слова зацепили, и этот кто-то захотел поговорить обо мне. Хорошо. На самом деле интервью тут дают человек пятнадцать. И совсем необязательно цитировать меня. Но если вам так угодно – вперед! Мне все равно. Я сказал, что мы выиграем. И я в это верю», – приводит слова Саббэна официальный сайт НХЛ.

Напомним, 28-летний защитник заявил, что «Нэшвилл» победит в третьем матче после второй игры в «Питтсбурге», после которой счет в серии стал 2-0 в пользу «пингвинов».

Третий матч пройдет в ночь на воскресенье в Нэшвилле.