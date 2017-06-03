Манчини может пригласить в «Зенит» двух игроков «Аталанты»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассматривает возможность приобретения двух игроков «Аталанты» – защитника Андреа Конти и полузащитника Алехандро Гомеса.

По данным Sky Sport Italia, Манчини уже контактировал с «Аталантой» по поводу возможных трансферов.

23-летний Конти провел в серии A два сезона и забил десять голов в 47 матчах. До этого он играл за «Перуджу» и «Виртус Ланчано».

29-летний аргентинец Гомес выступает за «Аталанту» три сезона, а до этого три года играл в «Катании». Всего в серии A на его счету 42 гола в 201 матче.

Отметим, что сезон 2013/2014 Гомес провел в Украине за «Металлист» и забил три гола в 23 матчах.

Добавим, что ранее стало известно об интересе «Зенита» к форварду «Ромы» Эдину Джеко, а также игрокам «Интера» Андреа Раноккиа, Джейсону Мурильо и Марцело Брозовичу.

Таблица трансферов РФПЛ