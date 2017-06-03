В «Далласе» оценивают шансы на возвращение Ничушкина как 50 на 50
Форвард ЦСКА Валерий
Ничушкин может выйти на уровень форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина. Об этом
заявил директор скаутской службы «Далласа» Джо Макдоннелл, который высказался о
возможном возвращении 22-летнего форварда в НХЛ.
«Он сейчас в России, и мы расцениваем шансы на его возвращение как 50 на 50. Если он вернется, ему надо будет наладить отношения с тренером Кеном Хичкоком.
Посмотрите на центрфорварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в плей-офф. Ничушкин может играть так же. Все зависит от того, хватит ли у него духа для этого. Если он этого захочет, он сможет выйти на такой уровень. Для нашей команды очень важно получить его обратно», – приводит слова Макдоннелла официальный сайт НХЛ.
Напомним, Ничушкин выступал за «Даллас» в 2013-2016 годах и набрал 64 (23+41) очка в 166 матчах.
В сентябре 2016 года форвард вернулся в КХЛ, подписав контракт с ЦСКА.