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В «Далласе» оценивают шансы на возвращение Ничушкина как 50 на 50

Источник:  NHLКомментарии

Форвард ЦСКА Валерий Ничушкин может выйти на уровень форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина. Об этом заявил директор скаутской службы «Далласа» Джо Макдоннелл, который высказался о возможном возвращении 22-летнего форварда в НХЛ.

«Он сейчас в России, и мы расцениваем шансы на его возвращение как 50 на 50. Если он вернется, ему надо будет наладить отношения с тренером Кеном Хичкоком.

Посмотрите на центрфорварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в плей-офф. Ничушкин может играть так же. Все зависит от того, хватит ли у него духа для этого. Если он этого захочет, он сможет выйти на такой уровень. Для нашей команды очень важно получить его обратно», – приводит слова Макдоннелла официальный сайт НХЛ.

Напомним, Ничушкин выступал за «Даллас» в 2013-2016 годах и набрал 64 (23+41) очка в 166 матчах.

В сентябре 2016 года форвард вернулся в КХЛ, подписав контракт с ЦСКА.

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