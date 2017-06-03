Сергей Ковалев: Спарринги Головкина и Альвареса проходили, когда Сауль был подростком

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о спаррингах чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина и претендента на титул Сауля Альвареса, которые проходили в тренировочном лагере Big Bear.

«Я считаю, что они оба — великие чемпионы. Пока никаких прогнозов, но я верю в Геннадия и хочу, чтобы он победил «Канело», потому что он мой друг. Я на 100 процентов его поддерживаю.

Думаю, шансы «50 на 50» - оба великие чемпионы. Ну, может быть с небольшим преимуществом в пользу Головкина, потому что он превосходит «Канело» в плане навыков. Но в их бою шансы на победу равны. Это будет очень интересный бой.

Может у «Канело» больше опыта, чем у Геннадия, ведь он провел больше боев и дрался с более сильными соперниками, но кто знает? Но я не знаю насчет его любительской карьеры. А вот у Геннадия была великолепная карьера в любителях — он выиграл серебро Олимпиады и проиграл всего четыре-пять раз. Так что он очень силен

Я видел их спарринг в Big Bear, когда тренировался там. Это было интересно, у них был очень хороший поединок. «Канело» отвечал, а Головкин давил на него. Но «Канело» тогда был совсем молодым, как подросток. Теперь же он возмужал и обрел больше силы. Это поможет ему в бою с Геннадием», - сказал Ковалев.



