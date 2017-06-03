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Александр Головин: Цель на Кубок конфедераций – победа, на чемпионат мира – полуфинал

Источник:  РФСКомментарии

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин рассказал о том, что значит для него Кубок конфедераций.

– Что для вас лично значит данное соревнование?
– Это очень важный и серьезный турнир.

– Многие рассматривают его только как этап в подготовке к чемпионату мира.
– Да, подготовка к чемпионату мира, безусловно, важна, с этим никто не спорит, но выиграть Кубок конфедераций – само по себе очень почетно.

– Верите в то, что это возможно для нашей сборной?
– Конечно, верю.

– А куда ваша вера простирается в плане чемпионата мира?
– Там хотелось бы, как минимум, дойти до полуфинала.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

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