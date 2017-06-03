Александр Головин: Цель на Кубок конфедераций – победа, на чемпионат мира – полуфинал

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин рассказал о том, что значит для него Кубок конфедераций.

– Что для вас лично значит данное соревнование?

– Это очень важный и серьезный турнир.

– Многие рассматривают его только как этап в подготовке к чемпионату мира.

– Да, подготовка к чемпионату мира, безусловно, важна, с этим никто не спорит, но выиграть Кубок конфедераций – само по себе очень почетно.

– Верите в то, что это возможно для нашей сборной?

– Конечно, верю.

– А куда ваша вера простирается в плане чемпионата мира?

– Там хотелось бы, как минимум, дойти до полуфинала.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.