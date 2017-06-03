Александр Головин: Цель на Кубок конфедераций – победа, на чемпионат мира – полуфинал
Полузащитник ЦСКА и
сборной России Александр Головин рассказал о том, что значит для него Кубок
конфедераций.
– Что для вас лично
значит данное соревнование?
– Это очень важный и серьезный турнир.
– Многие
рассматривают его только как этап в подготовке к чемпионату мира.
– Да, подготовка к чемпионату мира, безусловно, важна, с этим никто не спорит, но выиграть Кубок конфедераций – само по себе очень почетно.
– Верите в то, что
это возможно для нашей сборной?
– Конечно, верю.
– А куда ваша вера
простирается в плане чемпионата мира?
– Там хотелось бы, как минимум, дойти до полуфинала.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.