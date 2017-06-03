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Клишина выиграла турнир в Австрии

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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина одержала победу на турнире Golden Roof Challenge в Инсбруке.

26-летняя Клишина прыгнула на 6,48 метра, опередив Кристину Гришутину из Украины (6,31). Третье место заняла Сара Лаггер из Австрии с результатом 6,13 метра.

Следующим стартом Клишиной станет этап «Бриллиантовой лиги» в Осло, который пройдет 15 июня.

Напомним, Клишина вошла в список российских легкоатлетов, чья индивидуальная заявка на выступление под нейтральным флагом была одобрена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.

Инсбрук (Австрия)

Golden Roof Challenge

Женщины

Прыжки в длину

1. Дарья Клишина (Россия) – 6,48

2. Кристина Гришутина (Украина) – 6,31

3. Сара Лаггер (Австрия) – 6,13

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