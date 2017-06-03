Клишина выиграла турнир в Австрии
Российская прыгунья в
длину Дарья Клишина одержала победу на турнире Golden Roof Challenge в
Инсбруке.
26-летняя Клишина прыгнула на 6,48 метра, опередив Кристину Гришутину из Украины (6,31). Третье место заняла Сара Лаггер из Австрии с результатом 6,13 метра.
Следующим стартом Клишиной станет этап «Бриллиантовой лиги» в Осло, который пройдет 15 июня.
Напомним, Клишина вошла в список российских легкоатлетов, чья индивидуальная заявка на выступление под нейтральным флагом была одобрена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.
Инсбрук (Австрия)
Golden Roof Challenge
Женщины
Прыжки в длину
1. Дарья Клишина
(Россия) – 6,48
2. Кристина Гришутина
(Украина) – 6,31
3. Сара Лаггер
(Австрия) – 6,13
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