ФИФА: Переговоры по телеправам на Кубок конфедераций и чемпионат мира продолжаются

Переговоры о продаже прав на показ матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира в России продолжаются, сообщили в ФИФА.

Напомним, накануне генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что соглашение о показе Кубка конфедераций достигнуто.

«На данный момент переговоры еще продолжаются, вся новая информация по данной теме будет представлена своевременно. По этой причине мы не будем давать никаких дополнительных комментариев», – ответили в ФИФА на запрос агентства «Р-Спорт».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.