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«Спартак» подтвердил уход из клуба Жиркова

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков покинул клуб, сообщает официальный сайт красно-белых.

Такое решение было принято на прошедшем заседании совета директоров «Спартака». Жирков занимал свой пост с 2013 года.

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» благодарит Александра Николаевича за проделанную работу на благо нашего клуба и огромный вклад в нынешнее чемпионство красно-белых», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее стало известно, что место Жиркова в совете директоров «Спартака» займет Наиль Измайлов.

Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

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