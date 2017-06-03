«Спартак» подтвердил уход из клуба Жиркова
Заместитель
председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков покинул клуб,
сообщает официальный сайт красно-белых.
Такое решение было принято на прошедшем заседании совета директоров «Спартака». Жирков занимал свой пост с 2013 года.
«Футбольный клуб «Спартак-Москва» благодарит Александра Николаевича за проделанную работу на благо нашего клуба и огромный вклад в нынешнее чемпионство красно-белых», – говорится в заявлении клуба.
Напомним, ранее стало известно, что место Жиркова в совете директоров «Спартака» займет Наиль Измайлов.
Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.
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