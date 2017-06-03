«Спартак» подтвердил уход из клуба Жиркова

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Зенит» подпишет форварда сборной Италии? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Сергей Фурсенко: Мы переустраиваем «Зенит». Футболисты часто забывают, для кого играют

Сергей Фурсенко: Мы переустраиваем «Зенит». Футболисты часто забывают, для кого играют Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о задачах петербургского клуба.

Манчини может пригласить в «Зенит» двух игроков «Аталанты»

Манчини может пригласить в «Зенит» двух игроков «Аталанты» Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассматривает возможность приобретения двух игроков «Аталанты» – защитника Андреа Конти и полузащитника Алехандро Гомеса.

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о своей адаптации в команде.

Эрик Бикфалви: Очень рад, что мне удался такой удачный старт в «Урале»

Эрик Бикфалви: Очень рад, что мне удался такой удачный старт в «Урале» Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о своей адаптации в команде.

Болельщики футбольного клуба «Амкар» выбрали лучший гол сезона. Им стал удар Александра Салугина с 40 метров, который принес «Амкару» победу над «Томью» в шестом туре чемпионата России по футболу.

Болельщики «Амкара» признали гол Салугина в ворота «Томи» лучшим в сезоне (видео) Болельщики футбольного клуба «Амкар» выбрали лучший гол сезона. Им стал удар Александра Салугина с 40 метров, который принес «Амкару» победу над «Томью» в шестом туре чемпионата России по футболу.