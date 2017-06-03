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Валерий Карпин: Телевидение у нас не хуже, чем на Западе, а качество российского футбола надо улучшать

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился мнением об уровне показа соревнований в России. 

- Если сравнивать российский и испанский телепоказ, наш ничем не хуже, а по мне даже лучше – именно освещение. Показываем не хуже, а вот что показываем… Если мы говорим про РФПЛ, это уже другое дело. Я говорю именно о качестве соревнования, спортсменов. У нас сборная вылетела на чемпионате Европы, но интерес остался. А в той же Испании, когда вылетает их сборная, интерес падает на 50%. У нас есть пока есть культ зарубежных стран, и интерес, к счастью, сохраняется. Но то, что сборная вылетает – это, к сожалению. 

Те возможности, которые есть у «Матч ТВ» используются по полной программе. На Запад нужно смотреть в плане качества продукта. Телевидение не хуже, а вот качество российской футбольной лиги нужно улучшать совместно с клубами, - передает слова Карпина корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

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