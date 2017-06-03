Сергей Фурсенко: Мы переустраиваем «Зенит». Футболисты часто забывают, для кого играют

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о задачах петербургского клуба.

– Наших футболистов нужно учить зрелищному футболу. Очень часто они забывают, для кого играют: получают приличные зарплаты, и больше им ничего не надо. Мы переустраиваем «Зенит», взяли нового тренера, подбираем игроков под схему, которую он проповедует.

Основная задача, которая стоит перед новым тренером, – чтобы «Зенит» играл в интересный для болельщиков футбол. Все считают, что задача – что-то выиграть, но победить можно по-разному: с помощью фальши, кого-то могут засудить. Но если команда играет привлекательно, болельщики это чувствуют. Зрители должны понимать, что команда играет для них. Нам обязательно нужно, чтобы на новый стадион пришли болельщики.

Я четыре года был председателем комитета по маркетингу в УЕФА. Доход Лиги чемпионов – больше двух миллиардов евро в год. РФПЛ получает на два порядка меньше. Показывать футбол можно как угодно, но если качество его будет таким – мы никуда не продвинемся. Мы должны даже заставлять футболистов играть красиво. Они могут проиграть, но зритель их простит, если они выложатся для своей публики по полной, - передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Напомним, Фурсенко в мае был назначен генеральным директором «Зенита». С 2005 по 2008 год он был президентом петербургского клуба.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».



