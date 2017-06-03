Борис Майоров: Вряд ли Мамин пробился бы в состав нашей олимпийской команды

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал отъезд в НХЛ форварда ЦСКА Максима Мамина.

- Конечно, жаль, что игроки покидают КХЛ в олимпийский сезон, - заявил Майоров. - Но если говорить конкретно о Мамине… То он то, почему должен об этом думать? Вряд ли у этого форварда были хорошие перспективы пробиться в сборную России и попасть в Корею. Возможно, поэтому он и принял предложение поехать играть в далеко не самый лучший клуб НХЛ.

Напомним, что в четверг Мамин подписал контракт новичка с «Флоридой», несмотря на то, что ЦСКА прилагал усилия удержать его в составе.