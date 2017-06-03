Руслан Нигматуллин: Хочется, чтобы Буффон стал победителем Лиги чемпионов. Буду болеть за него

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов-2016/17.

- Понятно, что «Реал» традиционно является фаворитом, хотя говорить о фаворитах в финале Лиги чемпионов неправильно. Но мне лично очень хочется, чтобы Буффон победил, поэтому буду болеть лично за него.

По-моему, у него есть все титулы, кроме победы в Лиге чемпионов. И он своей великолепной карьерой является примером для всех, и особенно - для молодежи. Во-первых, это преданность клубу, и, во-вторых, высокий уровень мастерства, который он сохраняет на протяжении многих лет. И своей прекрасной карьерой Буффон заслужил победу в Лиге чемпионов, - заявил Нигматуллин.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус» начнется сегодня в 21:45 по московскому времени в Кардиффе.