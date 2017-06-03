Дарья Клишина: Если говорить о цифрах, то результатом, конечно, недовольна

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала свое выступление на турнире Golden Roof Challenge в Инсбруке, на котором она заняла первое место с результатом 6,48 метра.

«Если говорить о цифрах, то, конечно, недовольна, потому что все-таки хочется всегда улучшать свой предыдущий результат. Но здесь приходится ссылаться на дорожку, я прыгала на улице всего в третий раз в жизни, и это сильно отличается по ощущениям от стадиона.

Приходится привыкать, но за шесть попыток ты не успеваешь это сделать, тем более было немного прохладно, и это, конечно, тоже влияет. Обычно соревнования длятся час, а здесь было три часа, здесь не так много места, чтобы двигаться, и мышцы просто охлаждаются», – приводит ТАСС слова Клишиной.

Следующим стартом Клишиной станет этап «Бриллиантовой лиги» в Осло, который пройдет 15 июня.