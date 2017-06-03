Видаль, Санчес и Браво сыграют на Кубке конфедераций за сборную Чили

Денис Глушаков: В игре с Новой Зеландией будет так же тяжело, как и с Мексикой, и с Португалией

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о соперниках сборной России по групповому этапу Кубка конфедераций.