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Видаль, Санчес и Браво сыграют на Кубке конфедераций за сборную Чили

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб сборной Чили объявил фамилии 23 игроков, которые вошли в окончательную заявку команды для участия в Кубке конфедераций-2017.

Вратари: Клаудио Браво («Манчестер Сити», Англия), Кристофер Тосельи («Универсидад Католика», Чили), Джонни Эррера («Универсидад де Чили», Чили);

Защитники: Энцо Роко («Крус Асуль», Мексика), Маурисио Исла («Кальяри», Италия), Эухенио Мена («Спорт Ресифи», Бразилия), Франсиско Сильва («Крус Асуль», Мексика), Гари Медель («Интер», Италия), Пауло Диас («Сан-Лоренсо», Аргентина), Гонсало Хара («Универсидад де Чили», Чили);

Полузащитники: Чарлес Арангис («Байер», Германия), Жан Босежур («Универсидад де Чили», Чили), Артуро Видаль («Бавария», Германия), Фелипе Гутьеррес («Интернасьонал», Бразилия), Хосе Фуэнсалида («Универсидад Католика», Чили), Педро Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба – «Сельта», Испания);

Нападающие: Леонардо Валенсия («Палестино», Чили), Эдуардо Варгас («Тигре», Мексика), Мартин Родригес («Крус Асуль», Мексика), Алексис Санчес («Арсенал», Англия), Эдсон Пуч («Некакса», Мексика), Аньело Сагаль («Уачипато», Чили).

Напомним, победители двух последних Кубков Америки чилийцы сыграют в группе B с Германией, Камеруном и Австралией.

Турнир пройдет в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля.

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